الامارات | علي حمد عضواً بلجنة الحكام الآسيوية للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن علي حمد عضواً بلجنة الحكام الآسيوية للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي السابق، علي حمد، عضواً بلجنة الحكام القارية للفترة من 2019 -2023، للمرة الثانية على التوالي، فيما أكد علي حمد أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ، إنما نتاج عمل متواصل ورؤية وتخطيط خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال علي حمد لـ«الإمارات اليوم»: «الأرقام التي تحققت خلال وجودي في لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأربع سنوات الماضية تتحدث عن نفسها، فقد ارتفع عدد مقيمي الحكام الإماراتيين في الاتحاد القاري من ثلاثة إلى ستة، وحكام النخبة من اثنين إلى ستة، وعدد الحكام الدوليين المساعدين من ثلاثة إلى تسعة».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية كان هناك وجود للتحكيم الإماراتي في جميع بطولات الاتحاد الآسيوي، فقد كان لدينا طاقم تحكيم كأس آسيا 2015 في أستراليا بجانب حكم احتياطي، وكذلك في كأس العالم للناشئين في تشيلي في 2015، وللمرة الأولى في تاريخ التحكم الإماراتي يوجد لدينا طاقم تحكيم كامل في نهائيات كأس العالم (روسيا 2018)، كما وجد طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا (الإمارات 2019)، وشارك الحكم الدولي محمد عبدالله حسن في كأس العالم للسيدات، وشارك أيضاً الحكم الدولي عمار الجنيبي كحكم فيديو في كأس العالم للشباب، التي أقيمت أخيراً في بولندا، كما وجد حكمان إماراتيان في أكاديمية الاتحاد القاري، هما أحمد عيسى وسلطان الحمادي، فضلاً عن أن الحكم الدولي عمر آل علي هو خريج مشروع حكام المستقبل بالاتحاد الآسيوي».

وشدد علي حمد على حرصه على أن يكون هناك حضور أقوى للتحكيم الإماراتي في كل المحافل الكروية خلال المرحلة المقبلة.