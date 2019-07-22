الامارات | الإمارات تشارك في بطولة آسيا لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في بطولة آسيا لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر المنتخب الوطني لبناء الأجسام إلى الصين بعد غد للمشاركة في النسخة 53 من بطولة آسيا لبناء الأجسام التي ستقام في مدينة هاربين في الصين للفترة من 24-30 الجاري. ويترأس البعثة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وتضم عضو مجلس الإدارة فيصل الزعابي، والمدرب المواطن زويد سالمين الزعابي، والحكم الدولي محمد سالم عيسى، و18 لاعباً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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