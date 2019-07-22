الامارات | «الطائرة» يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائرة» يسمح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة السماح لكل المقيمين بالدولة بالمشاركة في المسابقات المحلية بغض النظر عن فترة الإقامة تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الهادف الى توسيع قاعدة الممارسة، وضخ كفاءات جديدة لإثراء الفعاليات المختلفة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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