شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «التجمع» لاختيار خليفة أجيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، جلسة خاصة مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بحضور عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، وأحد المقربين من المدير التنفيذى للجبلاية، بأحد الكافيهات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، خلال الأيام الماضية، تم خلالها مناقشة خليفة المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق. وناقش سويلم مع الحاضرين رغبته فى الاستعانة بمدرب وطنى باعتبار أنه الأنسب للمرحلة المقبلة، وكان حسام البدرى، المدير الفنى السابق للمنتخب الأوليمبى ورئيس فريق العمل بنادى بيراميدز هو محور جلسة النقاش بين الحاضرين باعتباره أكثر المدربين الذين تنطبق عليهم المعايير التى وضعها المدير التنفيذى للجبلاية، وأكد جمال علامأ خلال الجلسةأ أنه عندما تعرض لنفس الموقف فى اختيار مدرب للمنتخب قبل الاستقرار على هيكتور كوبر فى عهده كان يفضل إسناد المهمة لحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب.

يأتى هذا فى الوقت الذى نصح فيه أحد المقربين من ثروت سويلم بتشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الكرة المصرية لاختيار المدير الفنى الجديد، على أن يكون الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلى والمنتخب الأسبق رئيسا لها، وتضم فى عضويتها على أبوجريشة، نجم الإسماعيلى والمنتخب الأسبق وحسن شحاتة وفاروق جعفر من أجل وضع معايير فنية وشخصية لاختيار المدرب الجديد.

ويأمل عصام الحضرى أن يكون ضمن الجهاز الجديد فى منصب مدرب حراس المرمى.