شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يغري محمد صلاح من أجل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول فريق ليفربول الإنجليزى قطع كل العروض الاحترافية المنهالة على النجم المصرى، محمد صلاح، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بتعديل راتبه مع «الريدز»، ليكون 430 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا، أو ما يوازى 22.4 مليون إسترلينى سنويًا.

وأشارت صحيفة «صن» الإنجليزية إلى أن هذا الراتب يعد محاولة كبرى من إدارة ليفربول لقطع الطريق على ريال مدريد الذى يحاول خطف اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المشتعل، خاصة فى النادى الإسبانى الذى يحاول بقوة تجديد دمائه للعودة إلى المنافسات الأوروبية والمحلية.

وأكد التقرير الإنجليزى أن حال إتمام العقد الجديد للنجم المصرى مع ناديه الحالى سيعد أعلى راتب فى الدورى الإنجليزى وسيكون محطمًا لجميع الأرقام التى سبقته، وعلى الأقل التى ستأتى من خلفه خلال الأعوام القليلة المقبلة.

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ووفقًا لموقع «دون بالون» الإسبانى أن النجم المصرى طلب 30 مليون يورو سنويًا من أجل التعاقد مع نادى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن رئيس الملكى فلورنتينو بيريز، شطب اسم اللاعب المصرى من قائمة التعاقدات الصيفية، بسبب مغالاة «مو».

وأضاف التقرير الإسبانى أن إدارة النادى الملكى تسعى جاهدة لضم محمد صلاح الذى بات من المستحيل ارتداء قميص ريال مدريد هذا الصيف، خاصة أن مركزه سيكون خاليًا تمامًا بعد اقتراب الويلزى، جاريث بيل، من الرحيل عن صفوف العملاق الإسبانى، وانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى، الذى يحتاجه من أجل تدعيم صفوفه.

كان محمد صلاح قدم مستوى فنياً متميزاً خلال الموسم الماضى بالدورى الإنجليزى، جعله يحصد جائزة الحذاء الذهبى للمرة الثانية على التوالى متفوقاً على كبار النجوم فى مسابقة «البريميرليج»، فضلاً عن أنه اللاعب المصرى الوحيد الذى فاز بلقب دورى أبطال أوروبا العام الماضى، وأحرز خلاله هدفًا فى شباك منافسه توتنهام الذى سقط بهدفين دون رد.

النجم المصرى لم يحالفه الحظ والتوفيق للتتويج ببطولة أمم إفريقيا التى أقيمت على الأراضى المصرية، وفاز بها المنتخب الجزائرى.