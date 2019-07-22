شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون جنيه تعرقل انضمام علي جبر للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثرت مفاوضات النادى الأهلى مع بيراميدز بشأن انضمام على جبر للقلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية، بالساعات الماضية، وذلك بعدما تمسك مسؤولو نادى بيراميدز بالحصول على 40 مليون جنيه مقابل انضمام اللاعب لصفوف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، وبعدما أنهى مسؤولو الأهلى كل التفاصيل المادية الخاصة بمدافع الزمالك السابق، وقفت الطلبات المادية لنادى بيراميدز حائلًا دون الإعلان عنها بشكل رسمى، ومن المنتظر أن يكثف الأهلى من المفاوضات لإنهاء ضم اللاعب رسميًا أو صرف النظر عنه. فيما استقر مارتن لاسارتى، المدير الفنى، على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وهم: محمد شريف، وتم وضع أحمد علاء وباسم على ضمن صفقة انضمام طاهر محمد طاهر، للأهلى مقابل أن ينتقل الثنائى لصفوف ذئاب الجبل، كما دخل ضمن قائمة اللاعبين الراحلين الثنائى إسلام محارب وهشام محمد. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه أحمد حمودى أن يدخل فى أى صفقات تبادلية وطلب منحه الاستغناء الخاص به، كما تحفظ على العرض الذى تلقاه من أحد الفرق الأمريكية، وتمسك بالانضمام الى سموحة، خصوصًا بعد تلقيه مكالمة هاتفية من حسام حسن، المدير الفنى للفريق السكندرى، وأكد على احتياجه له مع الفريق.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى البقاء فى برج العرب بالإسكندرية، والدخول فى معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب، الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل، ويتوجه فريق الكرة إلى برج العرب غدًا الثلاثاء ويدخل فى معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك. وأعلن الجهاز الفنى جاهزية مروان محسن، مهاجم الفريق، للمشاركة فى لقاء المقاولون العرب، وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة فى قصبة القدم فى نهاية المران المسائى، أمس الأول السبت، ولكنها لن تمنعه من التواجد فى التدريبات الجماعية.