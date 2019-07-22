شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» يطلب الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ النيجيرى، جونيور أجايى، مسؤولى الأهلى برغبته فى الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، بعد تلقيه عدة عروض للاحتراف، فى ظل عدم رغبة الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، فى الإبقاء عليه ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل.

وأبلغ «أجايى» مسؤولى الأهلى رفضه فكرة دخوله فى أى صفقات تبادلية مع أى أندية أخرى أو إعارته لفترة مؤقتة، سواء كانت موسمًا أو ستة أشهر، وطلب اللاعب، فى حالة عدم الموافقة على رحيله نهائيًا، قيده ضمن صفوف الفريق للموسم الجديد، وكذلك فى القائمة الإفريقية، حتى يستعيد مستواه، الذى تراجع بشكل واضح بسبب عدم الاعتماد عليه طوال الفترة المنقضية.

وكان مسؤولو نادى بيراميدز قد أبدوا رغبتهم فى التعاقد مع «أجايى»، على سبيل الإعارة لموسم واحد، فى ظل إعجاب حسام البدرى بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، خصوصًا أنه سبق أن قام بتدريبه عندما كان مديرًا فنيًا للنادى الأهلى، قبل أن يرحل لتولى مسؤولية تنفيذية فى بيراميدز.

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يأتى هذا، فى الوقت الذى تلقى فيه «أجايى» عدة عروض للاحتراف، عن طريق وكيل أعماله، فى بعض الأندية الأوروبية، التى يسعى اللاعب لطرق أبوابها لتكون خطوة فى طريقه نحو الاحتراف فى أحد الأندية الإنجليزية وفقًا للهدف الذى يخطط له منذ مجيئه إلى الأهلى.

ويُنتظر أن يعقد «لاسارتى» جلسة مع جهازه المعاون، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة التصور المبدئى لقائمة الفريق للموسم الجديد، والموقف من اللاعبين المُعارين، الذين قد تتم تجديد إعارتهم أو استعادة أى منهم للاستفادة من خبراته التى اكتسبها، وكذلك الموقف من مجموعة اللاعبين، الذين يرغب الجهاز الفنى فى عدم تواجدهم فى القائمة المقبلة لأسباب مختلفة، وكذلك الموقف من اللاعبين المحترفين، فى ظل وجود خمسة لاعبين أجانب، حتى الآن، بالقائمة، بخلاف مَن سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويُنتظر أن يستفسر الأهلى، من خلال اتحاد الكرة، عن الموقف بشأن المقترح الذى سبقت مناقشته بخصوص معاملة أحد لاعبى الشمال الإفريقى معاملة المصريين حتى يتمكن الأهلى من تحديد العناصر التى سيقوم بتسويقها خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الطبى جاهزية رمضان صبحى، بعد تخلصه من آلام العضلة الأمامية، إلا أن «لاسارتى» يتخوف من المجازفة بالدفع به أمام المقاولون، ويفكر جديًا فى الإبقاء عليه بدكة البدلاء ليكون إحدى الأوراق الرابحة فى حالة اللجوء إليه.