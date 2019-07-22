شكرا لقرائتكم عمرو أديب: نفسى الزمالك يتعلم من الأهلى.. بيمر بمشاكل الدنيا وبياخد الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمرو أديب، بعد تعادل الزمالك أمام الجونة، أن الأهلى مر بكل المشاكل اللى فى الدنيا بس مش بيعمل زى الزمالك. واكد عمرو اديب عبر تصريحات تليفزيونية أن الأهلى بيمر المشاكل اللى فى الدنيا مشير إلى الإصابات اللاعبين كما وجود خناقات فى الفرقة ومدرب بدون سيرة ذاتية كبيرة ولكن الدورى فى الآخر بالجزيرة. وأوضح عمرو أديب أن الأهلى من الفرق الكبيرة فى العالم قائلا: انا نفسى الزمالك يتعلم منهم. Advertisements خطف فريق الزمالك التعادل من الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ليعطل الفريق الساحلي مسيرة الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

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