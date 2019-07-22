شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كلها أسبوع وفيه لاعيبة مش هتشوفوها فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور إنه فى ظرف أسبوع سيكون هناك لاعبين سيرحلون عن الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. انتهت مباراة الزمالك والجونة بتعادل الفريقين 2-2 ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" خلال أسبوع فيه لاعيبة مش هتشوفوها فى الزمالك وقلة خبرة الحارس عمر صلاح أثرت على النتيجة".

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