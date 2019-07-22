شكرا لقرائتكم بعد التعادل مع الجونة.. الزمالك مهدد بالمشاركة فى دورى الأبطال الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الزمالك مهددًا بالمشاركة فى دورى الأبطال الأفريقى بعد التعادل المخيب للآمال أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز .

تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.

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بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 فى المركز الثالث ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى، وفى حالة الخسارة فى المواجهتين المتبقيتين سيتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 69، ويظل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، أما فى حالة تعادل الأبيض فى مباراة وخسارة أخرى سيتساوى فى النقاط مع بيراميدز إلا إنه سيحتل المركز الثانى حينها بفارق الأهداف عن بيراميدز.

الأهلى يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدورى برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.