شكرا لقرائتكم عمرو أديب: انا بشجع الزمالك من 50 سنة نفسى افهم الدورى بيروح للأهلى ليه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه بسبب تعادل الزمالك أمام الجونة، قائلا: "انا نفسى افهم قبل ما اموت الدورى بيروح للأهلى ليه؟". وقال عمرو اديب عبر تصريحات تليفزيونية ان الزمالك فى بداية الموسم بيكون مدرسة الفن و الهندسة وفى الاخر الدورى فى الأهلى . Advertisements واكد عمرو اديب اقتراب ضياع الدورى من الزمالك قائلا: انا عندى 56 سنة منهم 50 بشجع فريق بيضيع الدورى لأسباب غير مفهومة. خطف فريق الزمالك التعادل من الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ليعطل الفريق الساحلي مسيرة الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

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