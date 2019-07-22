شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا يحمل جروس وتأجيل الدورى أسباب تراجع مستوى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد أبو العلا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن تغيير الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى جروس و تأجيل مباريات بطولة الدورى الممتاز من أسباب تراجع المستوى خلال لقاء اليوم .
تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض
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