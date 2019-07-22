شكرا لقرائتكم الغندور: هناك وعود بمكافآت من خارج الجونة للفوز على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة المحور أن هناك وعود مالية للاعبى الجونة من قبل مسئولين خارج النادى الساحلى للفوز على فريق الزمالك اليوم.
وتعجب خالد الغندور من أداء لاعبى الجونة والغل الكروى الذىن ظهروا عليه خلال أحداث اللقاء وأنه لو تواجد هذا الأداء منذ بداية بطولة الدورى الممتاز كان سيحتل مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .
تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض
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