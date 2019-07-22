شكرا لقرائتكم الغندور: لماذا لم يشتك المقاولون أحمد على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعجب خالد الغندور من عدم تحرك إدارة النادى المقاولون العرب والمدير الفنى للفريق عماد النحاس من المطالبة فى حقوقهم فى عملية انتقال أحمد على إلى بيراميدز.
قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور :" هداف الدورى المصرى أحمد كان متعاقد مع المقاولون وانضم لمنتخب مصر وفوجئنا بعد أامم أفريقيا أنه بينتقل لبيراميدز بعد استغلال الشرط الجزائى".
تابع الغندور :" عماد النحاس ومسئولى المقاولون ما بيعملوش شكاوى فى اللاعب اللى المفروض بيدرب مع الفرقة فى الوقت الحالى لان الموسم لم ينتهى".
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