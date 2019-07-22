شكرا لقرائتكم خالد الغندور: ليه الغل الكروى من لاعبى الجونة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد الغندور الطريقة التى واجه بها لاعبى الجونة الزمالك فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين 2-2 ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" مش عارف ليه الغل ده من لاعبى الجونة فى مباراة تحصيل حاصل". وتضاءلت فرص الزمالك فى المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز بعد التعادل أمام الجونة حيث إنه فى حال فوز الأهلى على المقاولون الأربعاء المقبل سيكون بذلك قد حسم الدورى لصالجه رسميا.

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