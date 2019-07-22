شكرا لقرائتكم الزمالك يجمد مستحقات لاعبيه بعد التعادل مع الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك تجميد مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، بعد التعادل المخيب الذى حققه الفريق أمام الجونة، بهدفين لكل فريق، على ملعب الجونة بالجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقدم هذا التعادل فرصة ذهبية للأهلى للفوز بدرع الدورى حال فوزه أمام المقواولن العرب الأربعاء المقبل.

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خطف الجونة تعادلا مثيرا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 في المركز الثالث بالدوري بينما وصل الجونة إلى النقطة 38 ، ويصبح الفارق بين الزمالك والأهلي 5 نقاط ويتبقى لكل منهما مباراة قبل لقائهما في القمة يوم الأحد المقبل بنهاية الدوري.