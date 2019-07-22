شكرا لقرائتكم ارتياح داخل الأهلي بعد هدية الجونة له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هدية ثمينة أهداها الجونة للأهلى بتعادله مع الزمالك 2/2، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ليصبح الأهلى مطالباً بتحقيق التعادل فقط فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة لتحقيق درع الدوري العام.
وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعد تعادل الزمالك أمام الجونة، ومن المقرر أن يطالب لاسارتي لاعبيه بتحقيق الفوز فى مباراة الذئاب لحسم الدوري، قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجاري.
ويدفع لاسارتي بقوة الأهلى الضاربة فى مواجهة الذئاب لضمان حسم الدوري قبل موقعة الزمالك الأخيرة، والتى تأتى فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتياح داخل الأهلي بعد هدية الجونة له... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.