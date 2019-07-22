شكرا لقرائتكم ارتياح داخل الأهلي بعد هدية الجونة له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدية ثمينة أهداها الجونة للأهلى بتعادله مع الزمالك 2/2، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ليصبح الأهلى مطالباً بتحقيق التعادل فقط فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة لتحقيق درع الدوري العام.

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وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعد تعادل الزمالك أمام الجونة، ومن المقرر أن يطالب لاسارتي لاعبيه بتحقيق الفوز فى مباراة الذئاب لحسم الدوري، قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجاري.

ويدفع لاسارتي بقوة الأهلى الضاربة فى مواجهة الذئاب لضمان حسم الدوري قبل موقعة الزمالك الأخيرة، والتى تأتى فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.