شكرا لقرائتكم الفيلسوف بعد خناقة الزمالك والجونة : المناظر دي مش عايزنها تاني "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق أن ما حدث فى مباراة الزمالك والجونة التى انتهت بالتعادل 2/2 من سلوكيات يعد أمر غير مقبول، معلقاً :"لن نقبل هذه المناظر فى ملاعبنا بعد الكان.

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وقال أيمن يونس فى تصريحات لقناة اون سبورت ، مش عايزين حد يكسب ، عايزين الكرة المصرية تتطور وتنتهى حالة التهور بين اللاعبين والمشهد الذى لا يليق بمصر بعد النجاح الكبير فى الكان 2019 .

وتعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.