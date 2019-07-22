شكرا لقرائتكم تقارير ترشح مغادرة بيريزيتش إلى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى بعض من ممثلي الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق إنتر الإيطالي لكرة القدم، انزعاجهم من طريقة تعامل أنطونيو كونتي مدرب الفريق مع اللاعب، مما يعزز من إمكانية رحيله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفادت تقرير إخبارية إيطالية يوم الأحد.

وكان كونتي شدد على أنه لن يعتمد على بيريسيتش كعنصر أساسي في الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب "غير مناسب للدور الذي أطلبه"، وذلك عقب خسارة إنتر صفر - 1 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال يوم السبت.

Advertisements

وأشارت صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية الشهيرة إلى أن تصريحات كونتي قوبلت بـ"بعض الغضب" من جانب ممثلي بيريسيتش، مشيرة إلى أن مسار اللاعب ربما يتجه نحو الملاعب الإنجليزية.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بيريسيتش، 30 عاما، في صيف عام 2017، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي مع إدارة إنتر، التي تسعى لضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الإنجليزي.

كما سبق لفريقي أرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين أن أبديا اهتمامهما بضم بيريسيتش في الأشهر الأخيرة.