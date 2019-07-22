شاهد ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والجونة اليوم

التقي اليوم فريق الزمالك مع الجونة، مساء اليوم الأحد، على ستاد الجونة، واسفرت المباراة عن التعادل بينهما بهدفين، حيث التقا الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما يتبقى للفريق الأبيض مباراتين في مسابقة الدوري المصري، واحدة يوم الأربعاء المقبل أمام الإسماعيلي، ثم لقائه مع الأهلي في ختام مسابقة الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

يأتي بالمركز الأول الأهلي برصيد 74 نقطة، بعد فوزه في 23 مباراة وتعادله في 5 لقاءات وهزيمته في 4 مباريات، وبالمركز الثاني بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في مباراتين، بينما يأتي الزمالك برصيد 69 نقطة في المركز الثالث ، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 9 لقاءات وهزيمته في 3 مباريات.