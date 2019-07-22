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سيستمر البرازيلي كارلوس إدواردو في صفوف الهلال السعودي للموسم الخامس على التوالي، بعدما أبلغت إدارة الزعيم وكيل المحترف البرازيلي برفض العروض المقدمة للاعب، بطلب من الجهاز الفني الذي يفضل استمراره مع الفريق.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كارلوس إدواردو سيكون ضمن خطط المدرب الروماني رازفان لوسيسكو والذي أوصى باستمراره مع الفريق الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة: "إدارة نادي الهلال، أبلغت وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو رفض جميع العروض المقدمة للاعب"، مشيرة إلى أن الإدارة الهلالية رفضت عرضاً رسمياً من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، لضم اللاعب الملقب بـ "السوبر".
وتأتي رغبة الجهاز الفني للهلال ببقاء إدواردو، بعد قرار الإدارة الهلالية بإيقاف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، بعد أن قدّمت له عرضًا بالتجديد، لكن وكيل اللاعب لم يرد على العرض الهلالي في المدة المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل عموري عن الهلال.. رازافان يتمسّك بـ إدواردو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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