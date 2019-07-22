شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 21/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

أكد الجهاز الفنى لفريق الأهلي أن رمضان صبحى، لاعب الفريق، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة فى العضلة الضامة.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة بعد مشاركته فى مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة أمس السبت أثبتت أنه يعانى فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد فى الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلي يقرر البقاء فى الإسكندرية بعد مباراة المقاولون بسبب الزمالك

قرر الجهاز الفني لللأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء فى برج العرب بالإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

ويتدرب فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم وغداً باستاد التتش على أن يتدرب صباح الثلاثاء ثم يتجه إلى برج العرب، ويدخل فى معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل والتى ستقام فى برج العرب أيضاً.

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الأهلي يكشف معاناة مروان محسن من آلام فى قصبة القدم لكنها بسيطة

أكد الجهاز الفنى لفريق الأهلى جاهزية مروان محسن، مهاجم الفريق، للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة فى قصبة القدم فى نهاية المران المسائى أمس، السبت، ولكنها لن تمنعه من التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

نظام جديد فى اختبارات الناشئين بالأهلى.. تعرف عليه

بدأت اليوم، الأحد، اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، وتستمر غداً الاثنين، على أن تقام التصفية النهائية لاختيار المميزين بعد غد الثلاثاء.

وقرر فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، تعديل نظام الاختبارات، من خلال تقسيم الملعب إلى جزأين، وإقامة مباريات التقسيمة بمشاركة 9 لاعبين وحارس مرمى فى كل فريق، لكى تظهر قدرات اللاعبين بشكل أكبر، بدلاً من إقامتها بمشاركة 6 لاعبين و5 لاعبين لكل فريق فى المواليد الأصغر سناً.

الأهلي يبدأ "مشاورات" تحديد القائمة الأفريقية.. اعرف التفاصيل

تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، لمناقشة ملف القائمة الأفريقية التى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نهاية الشهر الجارى.

ويستعد الأهلي حالياً لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى واللتين ستحددان بطل المسابقة المحلية.