اخبار الرياضه

الأهلى يطالب لاعبيه بإنهاء الدوري قبل مباراة القمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب لاعبيه بإنهاء الدوري قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدية ثمينة أهداها الجونة للأهلى بتعادله مع الزمالك 2/2، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد،  ليصبح الأهلى مطالباً بتحقيق التعادل فقط فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة لتحقيق درع الدوري العام.

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعد تعادل الزمالك أمام الجونة، ومن المقرر أن يطالب لاسارتي لاعبيه بتحقيق الفوز فى مباراة الذئاب لحسم الدوري، قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجاري.

ويدفع لاسارتي بقوة الأهلى الضاربة فى مواجهة الذئاب لضمان حسم الدوري قبل موقعة الزمالك الأخيرة، والتى تأتى فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يطالب لاعبيه بإنهاء الدوري قبل مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا