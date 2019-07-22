شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين لتايم سبورت : الزمالك افتقد " للسرعات " أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق أن الزمالك افتقد للسرعات خلال المباراة التى جمعتهم بالجونة بالبحر الأحمر وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما والتى أقيمت بالبحر الأحمر فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ33 للدورى .

وأضاف وليد صلاح الدين فى تصريحات خاصة لقناة تايم سبورت أن محمد إبراهيم ويوسف أوباما صناع اللعب فى الزمالك كانوا يستلمون الكرة على الواقف طوال الـ90 دقيقة ، وهو ما أدى لإفتقاد الفريق الأبيض للسرعات ، وهو ما جعل الجونة ينجح فى استخلاص الكرات وتشتيتها أو بناء الهجمات على مرمى الزمالك .

واختتم مدير الكرة السابق للإتحاد السكندرى حديثه بالقول أن لاعبو الزمالك كان لابد وأن يكون اداؤهم أسرع خلال اللقاء خاصة وأن الفريق كان يبحث عن الثلاث نقاط للتقدم خطوة فى جدول الدورى املا فى مواصلة الإنتصارات فى اللقاء المقبل أمام الإسماعيلى والفوز فى اللقاء الأخير امام الأهلى وهو ما كان سيؤدى لتحقيق اللقب الغائب عن أبناء ميت عقبة منذ أربع مواسم .