شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم فاروق خالد لاعب النصر للتعدين 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع فاروق خالد صانع ألعاب فريق النصر للتعدين رسميا لدعم صفوفه. وحصل الاتحاد على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم مقابل 225 ألف جنيه حصل عليها النصر للتعدين بعد اتمام تلك الصفقة، ونسبة 20٪ في حال إعادة بيعه لأى فريق. ويعد فاروق خالد مواليد 97 ولعب مع التعدين خلال الموسم الماضي بالممتاز ب وسجل ثلاثة أهداف ويلقب بخليفة أبو تريكة. Advertisements وتم التوقيع في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي، ومحمود مصطفي ونبيل ابو زيد وكيل اللاعب.

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