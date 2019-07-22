شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مدرب منتخب اليد الجديد إلى القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل الى مطار القاهرة الدولى المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو و ذلك لتولى مهام عمله و قيادته لاولى تدريبات المنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد حيث يتواجد الفريق الوطنى حاليا بمعسكر بالمركز الاوليمبى بالمعادى بداية من 13 يوليو الجارى و يستمر حتى 10 اغسطس الشهر القادم.

ووفقا للصفحة الرسمية لاتحاد كرة اليد سيقود اول تدريب المدير الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو غدا الاثنين حيث يأتى المعسكر كبداية لمشوار منتخب الفراعنة للاستعدادات لبطولة الامم الافريقية للرجال المقرر اقامتها فى تونس خلال شهر يناير من العام القادم 2020.

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و خلال الايام القليلة الماضية حضر المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو مباراة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 98 امام منتخب السويد بالجولة الثالثة ببطولة العالم المقامة حاليا فى اسبانيا و شاهد المباراة كاملة و التى انتهت بفوز ساحق للمنتخب الوطنى المصرى بنتيجة 32 - 22.

جدير بالذكر ان المدير الفنى لمنتخب الفراعنة روبرتو جارسيا باروندو ندح مؤخرا فى قيادة فريق فاردار المقدونى بالتتويج ببطولة دورى الابطال الاوروبى و حصل ايضا على لقب افضل مدرب فى اوروبا لهذا العام.