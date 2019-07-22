أف سى مصر يتعاقد مع " كالوشا " الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد أف سى مصر الصاعد حديثا لدورى الأضواء مع مصطفى كالوشا ظهير أيسر الداخلية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين من أصحاب الخبرات وشاركوا من قبل بالدورى . ويسعى محمد صلاح المدير الفنى لأف سى مصر إلى تكوين فريق قادر على مواجهة أندية الدورى خاصة وأنه يعلم جيدا أن الدورى سيشهد تنافسا جيدا سواء فى الصدارة أو فى صراع الهبوط . كان أف سى مصر قد صعد هذا الموسم لأول مرة فى تاريخه بعد تصدره لقمة المجموعة الثانية " القاهرة " على حساب العديد من الأندية أصحاب التاريخ الطويل مثل الترسانة والقناة .

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