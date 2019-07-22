شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا لـ" تايم سبورت" : تشكيل الزمالك خاطئ وتغيير الجهاز الفنى سبب تراجع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تشكيل الأبيض الذى خاض مباراة الجونة اليوم فى بطولة الدورى الممتاز خاطئ من قبل الجهاز الفنى من تواجد ثلاث لاعبين صناع لعب فى أرض الملعب .

وأوضح محمد أبو العلا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أن تغيير الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى جروس و تأجيل مباريات بطولة الدورى الممتاز من أسباب تراجع المستوى خلال لقاء اليوم .

تعادل الجونة أمام الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

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