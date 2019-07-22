شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، 21 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها دخول الفرنسى رينارد المدير الفنى السابق للمنتخب المغربى ضمن الترشيحات لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى ، كما واصل رمضان صبحى الغياب عن تدريبات الأهلى لليوم الثانى بسبب الإصابة

درع الدورى يقترب من الأهلى بتعادل الزمالك مع الجونة 2 / 2 تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

رينارد يدخل دائرة المرشحين لمنتخب مصر بعد رحيله عن المغرب رسمياً

كشف مسئول باتحاد الكرة أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب دخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الوطنى الاول ، وجارى حاليا التعرف على طلباته لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

لاسارتى يجتمع بنجيب.. والشيخ يغادر مران الأهلى

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وشهدت الجلسة حضور مترجم المدرب الأوروجوياني، حيث حرص لاسارتي على الحديث مع مدافع الأهلي حول بعض الأمور الفنية والخطط والواجبات الدفاعية.

رمضان صبحي يغيب عن مران الأهلى والطبيب يشخص اصابة الشيخ

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أدى رمضان صبحي لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

فرج عامر: كلام نهائى "حسام حسن و أبوجبل" ليسوا للبيع

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن عدم وجود النية لرحيل مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن وحارس مرمى الفريق محمد أبو جبل على الرغم من التعاقد مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى