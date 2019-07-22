شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد ياسر ريان لـ"لاعبو الزمالك" : "بح خلاص" القصة انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، بأن "القصة انتهت" للاعبو الزمالك خلال المشادة التى نشبت بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

وأشار أحمد ياسر ريان المعار للجونة من الأهلى، إلى لاعبو الزمالك بيديه بـ"بح خلاص" بما يعنى أن الامر أنتهى فى الدورى لصالح الاهلى .

أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار للجونة، دخل فى مشادة عنيفة مع لاعبو الزمالك، وخلال تلك المشادة أشار اللاعب بانتهاء المنافسة على لقب الدورى، وهو ما أثار غضب لاعبو الفارس الأبيض وزاد من حالة العصبية خلال المباراة.

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تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

وبهذا الفوز للجونة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى فيما يتصدر الفريق الأحمر المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.