خالد الغندور : الزمالك كان بيلاعب الأهلي وليس الجونة و مكافأت خارجية للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن لاعبى الفريق الأبيض واجهوا اليوم الأهلى وليس الجونة بسبب تواجد لاعبين و مدربين و مدير الكرة بالفريق الساحلى من أبناء النادى الأهلى .
وأوضح الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة المحور أن هناك وعود مالية للاعبى الجونة من قبل مسئولين خارج النادى الساحلى للفوز على فريق الزمالك اليوم .
وتعجب خالد الغندور من أداء لاعبى الجونة والغل الكروى الذى ظهروا عليه خلال أحداث اللقاء وأنه لو تواجد هذا الأداء منذ بداية بطولة الدورى الممتاز كان سيحتل مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .
تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض
وبهذا التعادل توقف رصيد الزمالك عند النقطة 69 ويتبقى له مباراتين مع الإسماعيلى والأهلى فيما يتصدر الفريق الأحمر المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتى المقاولون والزمالك ويحتاج أبناء الجزيرة للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميا ببطولة الدورى فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 وأنهى مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى فى المركز الخامس عشر.
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