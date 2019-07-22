شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الزمالك كان بيلاعب الأهلي وليس الجونة و مكافأت خارجية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن لاعبى الفريق الأبيض واجهوا اليوم الأهلى وليس الجونة بسبب تواجد لاعبين و مدربين و مدير الكرة بالفريق الساحلى من أبناء النادى الأهلى .

وأوضح الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة المحور أن هناك وعود مالية للاعبى الجونة من قبل مسئولين خارج النادى الساحلى للفوز على فريق الزمالك اليوم .

وتعجب خالد الغندور من أداء لاعبى الجونة والغل الكروى الذى ظهروا عليه خلال أحداث اللقاء وأنه لو تواجد هذا الأداء منذ بداية بطولة الدورى الممتاز كان سيحتل مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .

تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

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