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فوز بايرن على ريال مدريد "أنيق" .. لهذه الأسباب

في ثاني مبارياته وأهمها خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية انتصر بايرن ميونيخ على ريال مدريد بمدينة هيوستن. قدم الفريقان عرضا ذي ايقاع جميل، بيد أن فوز بايرن هذه المرة له طعم خاص، كما يكشفه مدربه.

احتفل بايرن بنصره الأنيق خلال جولته الأمريكية على ريال مدريد. وفي الذكرى الخمسين لنزول أول انسان على سطح القمر، فاز أبطال كرة القدم الألمانية على ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف واحد في هوستن التي تستقر فيها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. توج نيكو كوفاتش الحدث بتهنئة جاء فيها "أهنيء الفريقين لهذه المباراة العظيمة، وقد تقدمنا بلعبنا، فيما ما برح الخصم محزونا".

في الدقيقة 15 حقق كورنتين توليسو هدفا، فيما جاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 67 وهدف غنابري في الدقيقة 69. وأنهى بايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زفن أورليخ في الدقيقة 81. وتكفل رودريغو جوس بتسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 85 بطريقة جميلة التفت فيها الكرة في الزاوية الأصعب على حارس المرمى نوير.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم البلجيكي الدولي إدين هازارد القادم حديثا للريال من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100مليون جنيه أسترليني. ولذلك فقد اعتبر محللون بأن فوز بايرن ميونيخ قد نغص على هازارد بدايته مع ريال مدريد، الذي قدم إليه من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100مليون جنيه أسترليني.

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وشارك 11 لاعبا في الشوط الأول ضمن صفوف النادي الملكي قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني، لكن الجناح الويلزي غاريث بيل تابع المباراة من المدرجات في ظل اقترابه بشدة من الرحيل عن الريال.

وحملت أجواء المباراة تصريحات هي الأكثر صراحة من قبل مدرب الميرغني زين الدين زيدان، فقد قال في معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك مشكلة شخصية بينه وبين بيل، أجاب زيدان: "ليست مشكلة شخصية، تأتي اللحظة التي تحدث فيها هذه الأمور، ليس لدي أي شيء ضد غاريث". وقال زيدان في رد على سؤال آخر بشأن رغبة بيل دائما في الاستمرار، وهل تغير الحال الآن، أجاب المدرب الفرنسي "سيحدث الأمر في غضون 24 أو 48 ساعة، الوضع سيتغير من أجل مصلحة الجميع".

من جهته الكابتن مانويل نوير تحدث عن "مباراة عظيمة حقاً"، بدا فيها ايجابيا بشكل ملموس لسبب أننا "حققنا ثلاثة أهداف ضد الريال".

ولفت النظر أن زين الدين زيدان مدرب الريال وقع قبل الاستراحة بين الشوطين عقدا مع نجم قمة الريال الألماني توني كروس جاوزت قيمته 100 مليون يورو وشهد جمهور فاق عدده 60 ألف متفرج عرضا تجريبيا على ملعب هيوستن.