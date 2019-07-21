شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في تعادل الزمالك والجونة.. جلال يكرر السيناريو وريان «أهلاوي» جديد يزور الشباك البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل بطعم الخسارة حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة نظيره الجونة، على ملعب الأخير، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 69 بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر لجدول ترتيب المسابقة، ليفصل الفريق الأحمر الفوز وحصد النقاط الثلاثة من مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب من أجل معانقة الدرع.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 حقائق في تعادل الزمالك والجونة.

أولاً.. الزمالك لا يفوز على الجونة «رايح جاي»

استمر الزمالك غير قادراً على الفوز على الجونة مرتين خلال مباراتيهما في الدوري خلال موسم واحد، فتعادل الزمالك مع الجونة في موسم 2009-2010 وفاز في لقاء الدور الثاني، وانتصار الأبيض في الدور الأول موسم 2010-2011 وتعادل في الدور الثاني، وفاز الزمالك في الدور الأول موسم 2014-2015 وحسم التعادل نتيجة لقاء الدور الثاني، وفي الموسم الجاري تعادل الزمالك بلقاء الدور الثاني بعد الفوز في ثلاثية خلال الدور الأول.

ثانياً.. ريان الأهلاوي الثاني إلى يزور شباك الزمالك

سجل أحمد ياسر ريان، المعار من الأهلي لصفوف الجونة، أحد هدفي الفريق الساحلي في شباك الزمالك الليلة، حيث سبق وأن اهتزت شباك الزمالك بهدف أهلاوي اّخر بالدوري هذا الموسم، عن طريق معاذ الحناوي، مدافع الفريق الأحمر السابق مواجهة الانتاج الحربي والتي حسمها التعادل في مايو الماضي.

ثالثاً.. الزمالك لا يفوز في الجونة منذ 9 أعوام

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لم يتمكن الزمالك من تحقيق أي انتصار على الجونة، على ملعب منافسه، منذ 9 أعزام وبالتحديد منذ لقاء الدور الثاني لموسم 2009-2010، في التاسع عشر من مارس لعام 2009 يوم انتصر الأبيض على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، وهو الانتصار الوحيد للزمالك على الجونة بملعبه، وخسر بعدها أبناء زاموار في موسم لقاء موسم 2011 ثم حسم التعادل نتيجة مباراة الدور الثاني لموسم 2015.

رابعاً.. أوباما ثالث «زملكاوي» ببطاقة حمراء أمام الجونة

بات يوسف إبراهيم «أوباما» هو ثالث لاعب بصفوف الزمالك يبتعرض للبطاقة الحمراء في مواجهة الجونة، حيث سبقه كل من عمرو زكي في اللقاء الأول موسم 2009-2010، ثم ابراهيم صلاح في لقاء الفريقين بكأس مصر موسم 2010-2011.

خامساً.. أول تعادل إيجابي بهذه النتيجة

التعادلات الثلاثة السابقة التي حسمت مواجهات الزمالك والجونة جاءت جميعها بنتيجة (1-1) بينما تعتبر نتيجة 2-2 هي أول نتيجة تحقق في تاريخ مواجهات الفريقيين، علماً بان مباريات الزمالك والجونة لم تشهد أي تعادل سلبي من قبل.

سادساً.. جلال يكرر سيناريو الموسم الماضي

كرر خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك اخفاقه في قيادة الأبيض للانتصار خلال أول مباراتين في الولاية الثانية على التوالي، ففي الموسم الماضي استهل جلال مشواره بالخسارة أمام الاتحاد السكندري ثم التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، وهو ما تكرر في الولاية الحالية بالتعادل أمام الحرس في أولى مهماته مع الزمالك ثم تعادل جديد واستمرار اللافوز في مواجهة الجونة.

سابعاً.. التعادلات الثلاثة المتتالية

للمرة الثانية خلال منافسات الدوري المصري هذا الموسم يفقد الزمالك 6 نقاط بثلاثة تعادلات متتالية، فكانت المرة الأولى بالتعادل في 3 مواجهات على التوالي أمام كل من طلائع الجيش والمقاولون والأهلي، ثم تكرر هذا الأمر من جديد بتعادل الأبيض أمام كل من الانتاج الحربي وحرس الحدود والجونة.