شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينجو من الهزيمة أمام الجونة بتعادل إيجابي في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، مع مضيفه الجونة بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم: عمر صلاح في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وبهاء مجدي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد إبراهيم في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من الزمالك خاصة عن طريق الجبهة اليمنى عن طريق الجانبين النقاز ومجدي واللعب على العرضيات لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الجونة .

وتلوح فرصة لإسلام رشدي من الجونة الذي مررها لجدو وسددها الأخير قوية تمر بجوار المرمى ويرد بعدها الزمالك بتسديدة من زيزو بعد التوغل في الدفاعات ويسددها قوية ترتطم بمدافع الجونة وتخرج لركنية للزمالك في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وتنحصر المباراة في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويحاول الجونة عن طريق حمدي وأكرم توفيق لبناء الهجمات من نصف الملعب ويرد الزمالك بتمريرة من ساسي للنقاز يمررها لكنها تصطدم بمدافع الجونة، ويشير الحكم بإستئناف اللعب في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتتوالى محاولات الزمالك والحصول على أكثر من كرة ثابتة لم تشكل خطورة على المرمى ومن ركلة ركنية للزمالك في الدقيقة 27 ترسل قصيرة ثم عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها علاء برأسه لكن كرته تخرج أعلى مرمى الجونة إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للزمالك .

واستمرت المحاولات الزملكاوية واعتمد الجونة على الكرات الخاطفة ويحصل أصحاب الأرض على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها علاء برأسه لتصل عند أحمد حمدي يسددها قوية بيسراه ترتطم بالقائم الأيسر لعمر صلاح وتضيع فرصة خطيرة للجونة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء .

ويرد الزمالك بهجمة خطيرة وتمريرة من ساسي تصل عند محمد إبراهيم يرسلها عرضية أرضية لكن حارس الجونة يتصدى لها قبل أن تصل إلى عمر السعيد مهاجم الزمالك .

ويحصل الزمالك على ركنية تمرر خارج منطقة الجزاء وتصل عند زيزو يسددها قوية يتصدى لها الغرباوي حارس الجونة ويخرجها باطراف أصابعه إلى خارج الملعب تصبح ركنية للزمالك لتضيع فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 40 من عمر المباراة .

ومع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول فرصة خطيرة للزمالك بوصول الكرة عند زيزو يسددها لتصل إلى محمد إبراهيم يتابعها بتسديدة تخرج أعلى مرمى الجونة إلى خارج الملعب لتضيع هدف محقق للزمالك بعدها يطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني ظهر الزمالك مسيطرا على مجريات اللعب ومهاجما من الدقيقة الأولى على أمل تعديل النتيجة وتسجيل هدف التقدم .

ويحصل الزمالك على ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة الجزاء لكنها لم تجد من يتابعها ويشتتها دفاع الجونة لوسط الملعب ويعود ويرسل بهاء مجدي عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع من جديد .

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وكاد الغرباوي حارس الجونة أن يكلف فريقه هدف بعد مراوغته لمهاجم الزمالك عمر السعيد، لكن السعيد لم ينجح في قطع الكرة في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

ويرسل زيزو عرضية يتصدى لها الغرباوي بعدها هجمة للزمالك وعرضية أرضية من زيزو تمر من أمام دفاع الجونة تصل عند محمد إبراهيم يسددها قوية لكن الغرباوي تصدى لها بجدارة لينقذ مرماه من هدف محقق للزمالك في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وتمر كرة داخل المنطقة من ركلة حرة للزمالك يتصدى لها الغرباوي ثم يشتتها زميله إلى وسط الملعب بعدها تتوالى التسديدات والمحاولات الزملكاوية وسط صمود دفاعي للجونة .

ومن جديد فرصة للزمالك وعرضية أرضية من النقاز تصل عند طارق حامد يسددها اصطدمت بقدم مدافع الجونة إلى خارج الملعب وتصبح ركنية للزمالك في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

وينجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة من محمد إبراهيم وصلت إلى طارق حامد الذي سددها قوية تسكن على يسار الغرباوي داخل الشباك لم ينجح حارس الجونة في التصدي لها لتعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ودفع خالد جلال بأحمد مدبولي بدلا من عمر السعيد وينشط الجونة لمحاولة تعديل النتيجة ويمرر النقاز عرضية يشتتها دفاع أصحاب الأرض .

وهجمة للجونة وعرضية من جوناثان تصل عند أحمد حمدي يسددها بيسراه تخرج أعلى مرمى الزمالك إلى خارج الملعب ويدفع الزمالك بتغيير جديد بنزول محمود عبدالعزيز بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 74 من عمر المباراة فيما يدفع الجونة بتغيير هجومي بنزول أحمد ياسر ريان بدلا من جدو .

ويحصل الزمالك على ركنية ويحاول تعزيز النتيجة ويسدد بهاء مجدي كرة يتصدى لها الغرباوي فيما يكثف الجونة من هجماته على أمل تدارك النتيجة .

وينجح البديل أحمد ياسر ريان في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 بعد هجمة مرتدة للجونة وعرضية من الشبراوي ترتطم بقدم مدافع الزمالك وتابعها ريان ليودعها داخل شباك الزمالك .

ويدفع الزمالك بحميد أحداد بدلا من زيزو لزيادة الفاعلية الهجومية ويكثف الفريق من هجومه ويشهر الحكم بطاقة صفراء لطارق حامد بعد تدخله القوي على أكرم توفيق .

وفرصة جديدة للزمالك عن طريق حميد أحداد يمر من لاعبي الجونة ويسدد كرة قوية بيمينه يتصدى لها الغرباوي بقبضة يده ويخرجها إلى ركنية .

وعلى عكس سير المباراة يخطف الجونة هدف التقدم عن طريق محمود الشبراوي بعد هجمة مرتدة تصل عند الشبراوي يسددها قوية أخطا عمر صلاح حارس الزمالك في التعامل معها لتسكن الشباك لتصبح النتيجة تقدم الجونة بهدفين لهدف في الدقيقة 88 من عمر المباراة .

ويزداد التوتر بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع ينجح خلالها محمود عبدالعزيز في تدارك النتيجة وتسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق .