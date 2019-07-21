شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستحدث إدارة للألعاب المختلفة.. ويعين المقرن مشرفا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)
قرر الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع استحداث إدارة للألعالب المختلفة، وتعيين عبدالإله المقرن مشرفا عليها، وذلك في إطار سعي النادي إلى تطوير الألعاب المختلفة، بما يتماشى مع خطة الدعم التي أعلنتها الهيئة العامة للرياضة ضمن استراتيجية دعم الأندية الرياضية.
يذكر أن المقرن عمل خلال الفترة الماضية مشرفا على الألعاب المختلفة بالنادي، ويحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في تخصص التربية البدنية من جامعة الملك سعود، وسبق له أن أشرف في وقت سابق على مشاريع تطوير كرة السلة في مدينة الرياض، والمنتخبات التعليمية لكرة السلة في منطقة الرياض، ويحمل حاليا عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمية السعودية، إضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي.
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