شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على جاركوفو الصربي ودياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي فوزًا على نظيره جاركوفو الصربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما الأحد.

سجل ثلاثية الأهلي كل من عمر السومة، عبد الفتاح عسيري وحسين المقهوي.

وجاءت المباراة ضمن معسكر النادي الأهلي المقام حالياً بالنمسا استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2019-2020.