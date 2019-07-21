103 ملايين تشعل سباق الأندية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتحت المزايا الجديدة التي كشفت عنها الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية الباب أمام إدارات 16 ناديا تشارك بدوري المحترفين، للحصول على الحد الأعلى للدعم الذي يصل إلى 103 ملايين ريال لكل ناد، في حال تطبيق معايير الحوكمة والارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز الفعاليات وزيادة الحضور الجماهيري.

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وتفاعلت الأندية السعودية بشكل واسع مع دعم هيئة الرياضة بمبلغ 2.5 مليار ريال الذي أعلن عنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكيداته بأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وجه بأن يكون الدعم مثل السابق وأكثر، وحرص على أدق تفاصيل استراتيجية دعم الأندية.

الوصول لـ 103 ملايين؟

50 مليون ريال دعم مباشر لكل ناد.

20 مليون ريال دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة

10 ملايين ريال دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت للأندية.

15 مليون ريال سنويا، «مليون ريال لكل مباراة» دعم مرتبط بزيادة الحضور الجماهيري في المباريات المستضافة.

5 ملايين ريال دعم مرتبط بتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات على ملعب النادي المستضيف.

3 ملايين ريال دعم مرتبط بزيادة القاعدة والمشاركة الجماهيرية للأندية في مختلف المناطق.

تدخل الرياضة السعودية عصرا إداريا جديدا مواكبة مع الانتخابات التي جرت أخيرا في جميع الأندية، حيث ستكون «الحوكمة » شعارا رئيسا في عمل كل إدارة، بعد أن وضعت الهيئة 6 معايير رئيسة للحوكمة، بهدف القضاء على الفوضى والارتجالية التي شهدتها مراحل سابقة.