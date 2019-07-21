شكرا لقرائتكم الزمالك ينتظر هدية المقاولون للحفاظ على أمل الفوز بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع فريق الزمالك نفسه فى حسبة "برمة" بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابى 2-2 أمام الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.

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ووصل الزمالك إلى النقطة 69 فى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة لتتضاءل فرصه فى التتويج بلقب الدورى.

وفى حال فوز الأهلى على المقاولون فى المباراة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل سيكون المارد الأحمر قد حسم الدورى بشكل رسمى دون النظر لمواجهة القمة المقرر لها 28 يوليو الجارى.