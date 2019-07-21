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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي القادمة امام المقاولون فى الدورى المصري



تشهد المسابقة المؤجلة من الدوري المصري إقامة مباراة ، بين الأهلى أمام نظيره المقاولون على ملعب "برج العرب" فى تمام الساعة الثامنة الاربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.





موعد مباراة الاهلي القادمة امام المقاولون فى الدورى المصري



قتربت مواجهة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجارى من كونها مباراة ودية فى حكم تحصيل حاصل وذلك فى حال فوز الأهلى على نظيره المقاولون فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل حيث يكون بذلك المارد الأحمر قد حسم الدورى رسميا دون النظر للقاء القمة.

وتعادل الزمالك أمام الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراعه على لقب الدورى.

موعد مباراة الاهلي القادمة امام المقاولون فى الدورى المصري



أوقف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى المران المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة أكثر من مرة، لإصلاح أخطاء اللاعبين ومطالبتهم بالجدية فى التدريبات.

فيما عاد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق قادمًا من ألمانيا لخوضه برنامج تأهيلي هناك للتعافي من الإصابة، وكان إكرامي قد استغل فترة توقف الدوري بسبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا، ليجري عملية جراحية لإزالة عظم زائد في الركبة.

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وظهر إكرامي في مران الأهلي اليوم الأحد، وأدى تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، وحرص لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على الاطمئنان على إكرامي ومعرفة أخر تطورات برنامجه التأهيلي، ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الاهلي القادمة امام المقاولون فى الدورى المصري



وضع فريق الزمالك نفسه فى حسبة "برمة" بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابى 2-2 أمام الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.