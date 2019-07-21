شكرا لقرائتكم طارق حامد يسجل أول هدف فى الدورى بعد توقف 48 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل طارق حامد لاعب وسط الزمالك أول هدف فى الدورى المصرى بعد فترة توقف التى استمرت 48 يوما بسبب إنشغال مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى توج منتخب الجزائر بطلا لها. وكان أخر هدف سجله أحمد مجدى الحسينى لاعب الإنتاج الحربى قبل فترة توقف الدورى فى الدقيقة 87 فى شباك وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى 3 يونيو الماضى وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدفين مقابل هدف. وسجل طارق حامد هدف تقدم الزمالك فى شباك الجونة بالدقيقة 64 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين حاليا ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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