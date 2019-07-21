شكرا لقرائتكم الشبراوى: هدفي في الزمالك اتفقت عليه مع الجهاز الفني قبل المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشبراوى لاعب الجونة، أنه شارك فى لقاء فريقه أمام الزمالك وكانت التعليمات له من الجهاز الفنى بالتقدم نحو مرمى الفريق الأبيض لمباغتته وإحراز الأهداف وهو ما تحقق واستطاع إحراز الهدف الثانى لفريقه .

كان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لمثليهما فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجونة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

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واضاف الشبراوى أنه أدرك تعليمات الجهاز الفنى للجونة جيدا ونجح بالفعل فى إحراز هدف التقدم لفريقه بعدما استلم كرة زميله أكرم توفيق من منتصف الملعب وسددها عرضية قوية أخطاها عمر صلاح حارس الزمالك الذى وضع الكرة فى المرمى .

وأختتم الشبراوى أنه سعيد بالهدف الذى أحرزه فى الزمالك لأنه جاء بعد الإصابة التى ألمت به فى بداية الموسم وأبعدته عن التشكيلة الأساسية للفريق الساحلى فترة طويلة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 39 نقطة ، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى ويبتعد كثيرا عن الحصول على جدول الدورى .