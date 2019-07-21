شكرا لقرائتكم أبناء الأهلي "العاملين بالجونة" يعطلون مسيرة الزمالك بتعادل مثير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف الجونة تعادلا مثيرا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 في المركز الثالث بالدوري بينما وصل الجونة إلى النقطة 38 ، ويصبح الفارق بين الزمالك والأهلي 5 نقاط ويتبقى لكل منهما مباراة قبل لقائهما في القمة يوم الأحد المقبل بنهاية الدوري.

بدأ الزمالك الضغط من الدقيقة الأولي وشكلت الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز أول خطورة على صاحب الأرض ، الذي حول عرضية متقنة وأخرجها محمود الغرباوي حارس الجونة بعيدا عن الـ18 وكانت في طريقها إلى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض.

وجاءت اول هجمة من الجونة في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد ناجي جدو الذي سدد الكرة علي يسار عمر صلاح بجانب القائم الأيسر، وتبادل الفريقين الضغط على مرمى الغرباوي وعمر صلاح وكان ندا قويا في أول 10 دقائق.

وظهر لاعبو الجونة في صورة جيدة بعد تمركزهم وانتشارهم بشكل جيد داخل الملعب وتواجدهم في محيط اللعب بكثافة، مع نقل الكرات القصيرة لإرهاق الفريق الأبيض ومنعه من الوصول لمنطقة جزاءه.

وأضاع أكرم توفيق فرصة التقد لفريقه في الدقيقة 13 من ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء الزمالك نتيجة إمساك عمر صلاح بالكرة التي وصلته من زميله محمود علاء داخل الـ18، ويسددها توفيق فوق العارضة.

فيما لجأ الجونة للضغط المتقدم على لاعبي الزمالك من وسط ملعبهم من أجل منعهم من بناء هجمات منظمة تزعج خط الدفاع أو تشكل خطورة على مرمى الغرباوي، مستغلا تحركات جدو وأحمد حمدي وإسلام رشدي في وسط ملعب الزمالك.

واعتمد الزمالك على الكرات العرضية التي شكلت خطورة على الجونة، ولكن لم ينجح لاعبي الفريق الأبيض في ترجمتهما إلى أهداف، بسبب التسرع أو المتابعة الجيدة من أصحاب الأرض، فيما هدد أحمد حمدي لاعب الجونة مرمى عمر صلاح في الدقية 29 وكان قريبا من إحراز الهدف الأول.

وهدد الجونة مرمى الزمالك للمرة الثالثة في الدقيقة 37 عن طريق تسديدة قوية من أكرم توفيق بعد استلام تمريرة من الجبهة اليمنى سددها مباشرة على المرمى ولكنها خرجت فوق العارضة.

فيما أضاع محمد إبراهيم أسهل فرصة في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن ينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر تبادل الهجمات بين الزمالك والجونة، بينما كان الاستحواذ لصالح الفريق الأبيض، الذي كانت لديه الرغبة في تحقيق الفوز والتمسك بفرصة المنافسة على لقب الدوري.

وأنقد الغرباوي مرماه من هدف محقق في الدقيقة 40 من تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحولها ركنية، فيما تألق خط دفاع الجونة بقيادة لؤي وائل ومحمود الجزار ومعهما الظهير جوناثان وأحمد علي.

وفي الشوط الثاني جاءت البداية متوسطة على عكس الشوط الثاني، وظهر تأثر اللاعبين بفترة الراحة لتوقف الدوري لظروف انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، ولم يشكل أي فريق خطورة على مرمى الآخر.

فيما اعتمد الزمالك على الدفاع المتقدم وضبط مصيدة التسلل والتي وقع فيها لاعبي الجونة أكثر من مرة على مدار اللقاء.

وشهد الدقيقة 55 أخطر هجمة للفريق الأبيض في اللقاء ، بعدما اضاع محمد إبراهيم كرة ذهبية وصلته من زيزو ، لترتطم في دفاع الجونة وتتحول إلى ركنية ، ليضيع إبراهيم ثاني الهجمات السهلة لفريقه خلال اللقاء ، فيما أضاع فرجاني ساسي فرصة للتسجيل مجددا في الدقيقة 58.

وسجل طارق حامد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى من صناعة محمد إبراهيم، وهي الكرة التي لم يتمكن الغرباوي من التعامل معها لتسكن على يساره في شباك الجونة.

وتراجع أداء الزمالك بشكل نسبي بعد تسجيل هدف التقدم، فيما كثف لاعبي الجونة من هجومهم، وأجرى خالد جلال تغييرين بنزل أحمد مدبولي بدلا من عمر السعيد، والثاني بنزول محمود عبد العزيز بدلا من محمد إبراهيم، لتأمين وسط الملعب.

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وتمكن أحمد ياسر ريان الذي شارك بدلا في اللقاء من إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 78، مستغلا كرة عرضية من الجبهة اليمنى من عرضية محمود الشبراوي، ويلمسها ريان بأطراف قدميه.

وسدد حميد أحداد الذي شارك بديلا على الذي شارك بدلا من سيد زيزو تسديدة قوية في الدقيقة 86 من خارج الـ18 أخرجها الغرباوي من الدخول إلى مرماه.

وسجل الجونة هدف التقدم في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة منظمة من الجبهة اليمنى لفريقه مستغلا تقدم لاعبي الزمالك، وسددها محمود الشبراوي مباشرة في المرمى ترتطم بيدي عمر صلاح وتسكن الشباك البيضاء.

ويتعادل الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع عن طريق رأسية محمود عبد العزيز، وشهدت نهاية المباراة طرد يوسف أوباما ومحمود الجزار.

تشكيل الزمالك في مباراة الجونة مكونة من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل الجونة ضد الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان.

خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليلة.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو.