شكرا لقرائتكم نادر شوقى : الأهلى مش هيتأخر علينا فى الإعارت بعد اللى عملناه مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقى مسئول شركة الجونة إن النادى الاهلى لن يتأخر عليه فى تجديد إعارة اللاعبين بعدما نجح فريقه فى ضياع نقطتين ثمينتين على الزمالك بالتعادل معه 2 - 2 .

أضاف نادر شوقى فى تصريحات إذاعية إن لاعبى الجونة بذلوا قصارى جهدهم فى الملعب أمام الزمالك لإثبات نفسهم أمام المدرب الجديد نيبوشا.

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وتعادل الزمالك أمام الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى صراعه على لقب الدورى.

وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.