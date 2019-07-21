شكرا لقرائتكم 3 سيناريوهات لتتويج القطبين بالدورى بعد تعادل الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد تعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.
يقترب درع الدورى من النادى الأهلى بعد هذا التعادل ويرصد الخليج 365 سيناريوهات من الأقرب بالفوز بالدورى هذ الموسم.
الأهلى والمقاولون
وفى حال فوز الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل سيكون المارد الأحمر قد حسم الدورى بشكل رسمى دون النظر لمواجهة القمة المقرر لها 28 يوليو الجارى بينما لو انتهت المباراة بالتعادل سينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي.
الزمالك والإسماعيلي
أما فى حال فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلى أمام المقاولون فسيكون مباراة القمة التى ستحدد درع الدورى لمن هذا الموسم لأن سيكون رصيد القلعة الحمراء 74 نقطة ، والزمالك 72.
الأهلى و الزمالك
فى حال فوز الاسماعيلي على الزمالك تعبر مباراة القمة لقاء وديه لان الاهلى يمتلك عدد نقاط اكثر من القلعة البيضاء الذى سيتوقف عند 69 نقطة و الأهلى 74.
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