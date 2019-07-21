شكرا لقرائتكم 3 سيناريوهات لتتويج القطبين بالدورى بعد تعادل الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على إستاد الجونة بمحافظة البحر الأحمر والمؤجلة من الأسبوع 33 للدوري المصري، ويعطل الفريق الساحلي مسيرة الفريق الأبيض نحو المنافسة على استرداد درع الدوري الغائب عن ميت عقبة في آخر 3 مواسم.

يقترب درع الدورى من النادى الأهلى بعد هذا التعادل ويرصد الخليج 365 سيناريوهات من الأقرب بالفوز بالدورى هذ الموسم.