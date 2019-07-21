شكرا لقرائتكم طه إسماعيل عن خناقة الزمالك والجونة : اللي حصل ده شغل عيال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف طه إسماعيل نجم الأهلى والكرة المصرية السابق دخول لاعبي الزمالك والجونة فى مشادات على هامش مباراة الفريقين، بالتصرفات الصبيانية مؤكداً أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة.

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وقال طه إسماعيل فى تصريحات لقناة أون سبورت:"الزمالك واجه سوء حظ فى بعض أوقات المباراة، ولكن لاعبي الجونة وجهازه الفني تعاملوا المباراة بحكمة ونجحوا فى تحقيق أهدافهم من المباراة"

وتعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.