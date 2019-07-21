شكرا لقرائتكم أوباما يغيب عن الزمالك في قمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك عن مباراة فريقه ضد الأهلي في ختام الدوري للموسم الحالي 2018 / 2019، والتي ستجمعهما يوم الأحد المقبل في الجولة الـ34 للدوري.

وحصل أوباما على الطرد المباشر في مباراة فريقه ضد الجونة والمؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري.

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وتلقى أوباما الطرد المباشر نتيجة الاشتباك مع محمود الجزار لاعب الجونة والمعار من الأهلي، عقب تسجل الفريق الأبيض هدف التعادل في الوقت القاتل، ليتأكد غيابه عن مباراتي الإسماعيلي والأهلي المتبقيتين بالموسم الحالي

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق أحرز طارق حامد ومحمود عبد العزيز هدفي الفريق الأبيض بينما أحرز أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي هدفي الفريق الساحلي.