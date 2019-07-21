اخبار الرياضه

وليد صلاح الدين: الزمالك دخل المباراة متوتر ومشحون زيادة عن اللزوم...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الزمالك دخل المباراة متوتر ومشحون زيادة عن اللزوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق، أن لاعبى فريق الزمالك ظهرت عليهم حالة  التوتر والشحن الزائد خلال أحداث اللقاء أمام الجونة فى بطولة الدورى الممتاز .

 

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورتس" أن لاعبى الزمالك لم يكونوا مجهزين بالقدر الكافى لخوض مباراة اليوم بعد الاداء الذى ظهروا خلال مباراة اليوم أمام الجونة ولم يظهر بالشكل القوى .

 

Advertisements

وأشار وليد صلاح الدين أن لاعبى الجونة قدموا أداء رجولى خلال أحداث اللقاء بسبب الاعداد الجيد و اللياقة البدنية التى ظهرت على اللاعبين فى الشوط الثانى من عمر اللقاء .

 

تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: الزمالك دخل المباراة متوتر ومشحون زيادة عن اللزوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا