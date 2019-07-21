شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الزمالك دخل المباراة متوتر ومشحون زيادة عن اللزوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورتس" أن لاعبى الزمالك لم يكونوا مجهزين بالقدر الكافى لخوض مباراة اليوم بعد الاداء الذى ظهروا خلال مباراة اليوم أمام الجونة ولم يظهر بالشكل القوى .
وأشار وليد صلاح الدين أن لاعبى الجونة قدموا أداء رجولى خلال أحداث اللقاء بسبب الاعداد الجيد و اللياقة البدنية التى ظهرت على اللاعبين فى الشوط الثانى من عمر اللقاء .
تعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض
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