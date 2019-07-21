شكرا لقرائتكم الجونة يتعادل أمام الزمالك بهدف أحمد ياسر فى الدقيقة 77... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة فى شباك الزمالك فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى مقامة على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالى حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، بهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما ومحمد إبراهيم. Advertisements خط الهجوم: عمر السعيد. بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى: حراسة المرمى: محمود الغرباوي. خط الدفاع: لؤي وائل، محمود الجزار، أحمد علي، جوناثان. خط الوسط: أحمد حمدي، إسلام رشدي، أكرم توفيق، محمد نادي، محمد محسن ليله. خط الهجوم: محمد ناجي جدو.

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