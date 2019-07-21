شكرا لقرائتكم أحمد ريان: "عملت اللي عليا مع الجونة قبل العودة للأهلى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد ريان

أبدى أحمد ريان مهاجم الجونة المعار من النادي الأهلى رضاه عن أدائه فى مواجهة الزمالك، مؤكداً أنه فخور باللعب لفريق الجونة فى الموسم الجاري وهو وباقى زملائه اللاعبين.

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وقال أحمد ريان فى تصريحات لقناة أون سبورت:" حاولت انهاء فترة إعارتي بشكل جيد قبل العودة من جديد للأهلى..لعبنا أمام كل الأندية بقوة ولم أقصد الاشتباك مع لاعبي الزمالك"

وتعادل الجونة على الزمالك بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.