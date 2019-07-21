شكرا لقرائتكم ريان : "بح خلاص" رسالة فهمها لاعيبة الزمالك إن الدوري اتحسم للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، بأن "القصة انتهت" للاعبو الزمالك خلال المشادة التى نشبت بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

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وأشار أحمد ياسر ريان المعار للجونة من الاهلى إلى لاعبو الزمالك بيديه بـ"بح خلاص" بان الامر أنتهى فى الدورى لصالح الاهلى .

أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار للجونة، دخل فى مشادة عنيفة مع لاعبو الزمالك، وخلال تلك المشادة أشار اللاعب بانتهاء المنافسة على لقب الدورى، وهو ما أثار غضب لاعبو الفارس الأبيض وزاد من حالة العصبية خلال المباراة.